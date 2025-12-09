「痩せましたか！？」中川安奈、圧巻スタイルに「脚長いね。やっぱり近い将来はモデルに転身しそう」の声
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは12月8日、自身のInstagramを更新。サッカー専門番組『オフ・ザ・ピッチ』（日本テレビ）のオフショットを公開し、注目を集めています。
【写真】中川安奈のボディライン際立つパンツスタイル
この投稿にファンからは、「痩せましたか！？お世辞抜きでまじで！」「安奈さんが着るとカッコ可愛い」「お美しいです」「脚長いね。やっぱり近い将来はモデルに転身しそうだな」「スタイル超抜群ですね安奈さん」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
「安奈さんが着るとカッコ可愛い」中川さんは「日本テレビ『オフ・ザ・ピッチ』 ニット×ジーンズは私の大好きすぎる組み合わせ ほぼ私服のようなリラックスした気持ちで今回も小木さんと楽しくトークしてきました 清水エスパルスの吉田豊選手を特集します！」とつづり、6枚の写真を掲載しました。ラベンダーカラーのニットとスキニーデニムを合わせたコーディネートを披露しています。中川さんのきれいなボディラインが存分に生かされる組み合わせです。
私服でもデニム11月20日にもInstagramを更新し、デニムパンツ姿を披露している中川さん。この日は、黒い肩出しトップスを合わせていました。中川さんはこのコーディネートについて、「こういうトリッキーなお洋服大好きで綺麗に着こなせたらいいなぁという思いもあってトレーニングしてます笑」とコメントしています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
