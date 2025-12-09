年末年始の帰省シーズン、離れて暮らす親の元に久しぶりに足を運ぶ人も多いのではないだろうか。昨今では、1人で暮らす高齢の親を持つ世代も増えており、顔を見て安心すると共に、生活環境や健康の変化を確認するという人も多くなってきている。この背景の一つに挙げられるのが、国内における孤独死の社会問題化である。警察庁の統計によると、今年1〜6月の孤独死者数は1万1669人と昨年を上回るペースで、65歳以上の高齢者が約7割を占めていた。こうした状況の中、離れて暮らす親の様子をいつでも確認できる「見守りサービス」の重要性が高まりつつある。

日本では現在、少子高齢化が急速に進んでおり、未婚率の増加や核家族化の影響によって、世帯主が一人の単独世帯も増加している。総務省のデータによると、国内における単独世帯の割合は2040年には約40％に達する見込みで、中でも65歳以上の高齢者の単独世帯数が顕著に増加すると予測されている。これにともない、一人暮らしの親を持つ世代にとって懸念されるのが孤独死である。警察庁では今年から、自宅で亡くなった一人暮らしの人で、死後8日以上経って見つかったケースを「孤独死」とみなし、孤立死者数の統計を初めて発表。昨年1年間の孤立死者数は2万1856人にのぼった。さらに今年1〜6月は、昨年を上回るペースで増加し1万1669人に達しており、そのうち65歳以上の高齢者が72％を占めていた。また、最近では高齢者だけでなく「若者孤独死」も話題になるなど、社会的にも孤独死が問題視されている。





このような社会背景を受け、一人で暮らす高齢の親を持つ世代では、年末年始の帰省の際に、元気な姿を見て安心する一方で、今後の生活と健康状態に不安を感じ「うちの親もそろそろ見守りが必要なのでは」と考える人も増えてきている。実際に、パナソニックが実施した調査結果では、離れて暮らす親の様子を気にかけ、見守りサービスや機器の導入を希望する人の割合は約4割（39％）に上ったという。こうしたニーズの高まりに応えるべく、パナソニックでは、離れて暮らす高齢の親の生活を、照明の操作情報を通じてゆるやかに見守るサービス「あかりdeみまもりサービス」を提供している。





「あかりdeみまもりサービス」は、高齢の家族を見守りたいというニーズがある一方で、「監視されること」を嫌がる親がいるという潜在的な困り事を解決するために開発されたサービス。見守られる人は普段通りに照明を操作するだけでよいため、特別な手間は一切ない。見守る人は、専用アプリ「あかリモ＋（プラス）」を介して、家族の現在の点灯状態や過去1週間の操作履歴を確認できる。これによって、家族を安心して見守りながらも「干渉しすぎず、遠すぎない」新しい絆の形を実現する。

同サービスの具体的な活用メリットしては、離れて暮らす家族の様子を照明のオン・オフ操作や現在の点灯状態（点灯／消灯）を専用アプリ「あかリモ＋（プラス）」から確認でき、7日間の操作履歴を通して、離れて暮らす家族の起床・就寝といった生活リズムを把握することも可能。アプリを毎日確認しなくても、設定に基づいてスマートフォンにプッシュ通知が届くため、照明が点灯しないなどのいつもと異なる行動に気づくことができて安心とのこと。





サービスの設置は、見守られる人の家にインターネット環境と、照明を設置するための引掛けシーリングがあることが確認できれば、あかりdeみまもりサービス対応シーリングに取り替えることができる。取り替え後、見守る人のスマートフォンと接続をすれば「あかりdeみまもりサービス」の導入が可能。なお、サービスの利用開始には、サービス利用の申し込み後、シーリングライトのWi−Fi接続と機器登録が必要となる。





視力が衰えやすいシニア世代にとって、読み書きや新聞を読む際の「見えづらさ」は日常の大きな負担となる。「あかりdeみまもりサービス」では、同社トップクラスの省エネ性能かつ「色温度（6200K）」と「明るさ」で手元をしっかり照らし、小さな文字でもくっきり見える。また、全灯ボタン長押しで、全灯時の約1.3倍明るくすることも可能となっている。





「あかりdeみまもりサービス」の料金プランは、専用のLEDシーリングライト本体を購入した上で、月額制のサービス利用料を支払うサブスクリプションモデル。サービス契約開始月およびその後の2ヵ月間は無料で利用できる。対応のパルック LEDシーリングライトは、パナソニックのお店（街のでんきやさん）または公式ショッピングサイト「Panasonic Store Plus（パナソニック ストア プラス）」で購入できるとのこと。サービスはいずれの場合も公式ショッピングサイト「Panasonic Store Plus」での申し込みとなる。



パルック LEDシーリングライト

また、来年1月30日まで、「あかりdeみまもりサービス」無料期間3ヵ月延長お試しキャンペーンを実施している。期間中に同サービスを申し込んだ人は、通常の契約開始月を含む3ヵ月間に加え、3ヵ月無料期間を延長、契約開始月を含む最大6ヵ月間無料で利用することができる。この年末年始に帰省するタイミングで、「あかりdeみまもりサービス」の導入を検討してみては。

［小売価格］

パルック LEDシーリングライト（8畳用）：4万200円

パルック LEDシーリングライト（12畳用）：4万7000円

サービス利用料：月額800円

（すべて税込）

［発売中］

［「あかりdeみまもりサービス」無料期間3ヵ月延長お試しキャンペーン概要］

期間：2026年1月30日（金）15:00まで（パナソニックストアプラスでの申し込み完了日）

条件：

（1）照明器具は購入する必要がある

（2）初めて申し込んだ人に限る

（3）契約開始月の翌月を1ヵ月目として2ヵ月目の末日までに解約した場合、解約手数料として2ヵ月分の利用料相当額の1760円（税込）の支払いが必要

（4）インターネット環境、無線ルーター等、サービス提供に必要な環境は消費者で準備する必要がある

パナソニック＝https://panasonic.jp/

あかりdeみまもりサービス＝https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/product/light/mimamori/