

「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」

主婦の友社は、栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅氏が監修を務めた書籍「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」を11月29日に発売した。





近年、チョコレートは、従来のイメージを覆すように、健康志向の人々の間で“日常的に取り入れたい食品”として話題になっている。中でも注目されているのが、“食前に少量摂る”というかんたん＆シンプルな習慣。実践者の中には「食べても太らない」「やせた」「以前より太りにくくなった」「無理なく体重を管理できるようになった」と感じる人も多く、甘いものを我慢せずに健康的な体づくりを目指せる新習慣として関心を集めている。モデル／タレントのんも美容と健康のために習慣にしているとのこと。





今回の書籍では、そのメカニズムを科学的な視点からやさしく解説している。カカオに含まれる主要な成分（ポリフェノール、カカオプロテイン、テオブロミン、リグニンなどの食物繊維）が、体内でどのように働くのかを丁寧に紹介。研究データや専門家の見解を交えながら、日常生活に無理なく取り入れるための知識とコツをまとめている。





また、高カカオチョコレートでやせる5つの理由について、図やイラストを用いて視覚的にわかりやすく解説。専門家によるアドバイスも交えながら、日常生活の中でどのように高カカオチョコを取り入れればよいのか、具体的な提案も掲載している。近藤千尋さんの高カカオチョコレートライフも4ページにわたり紹介。甘いものが好きな人にこそ試してほしい、「おいしいのにうれしい」新しい健康習慣をサポートする一冊となっている。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］11月29日（土）

主婦の友社＝https://shufunotomo.co.jp/

Amazon「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」＝https://www.amazon.co.jp/dp/4074627981

楽天ブックス「ラクしてやせる新習慣 高カカオチョコダイエット 食前チョコでやせる！太らない！」＝https://books.rakuten.co.jp/rb/18433672/