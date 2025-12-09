ロッテは、“日本に酔うチョコレート”をコンセプトとする「YOIYO」シリーズから、堅展実業が運営する北海道・厚岸蒸溜所との継続的なコラボレーションから生まれた新機軸の製品「YOIYO酒ガナッシュ＜厚岸蒸溜所＞ウイスキー立秋」を、12月9日10時から、ロッテグループ公式オンラインモール等で販売を開始する。

これまでも、様々なクラフト酒とチョコレートの奥深いマリアージュを追求してきた「YOIYO」が、今回はウイスキーの個性を最大限に引き出す「酒ガナッシュ」というチョコレートで、年末の特別な時間を彩る。

この酒ガナッシュシリーズは、昨年10月に販売し即完売となるなど好評を博した「YOIYO酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」の成功を引き継ぐもの。前作で日本酒の繊細な風味を表現した技術を応用し、今回は世界からも注目されるジャパニーズウイスキーの個性を最大限に引き出した、年末の贈答・ご褒美需要に応えるプレミアムな逸品となっている。





同商品に使用されているのは、国内外のウイスキー愛好家から熱い視線を集める北海道・厚岸蒸溜所の「厚岸シングルモルトジャパニーズウイスキー立秋」。フルーティーな香りと、重厚で奥深いスモーキーさ（ピート感）が特長の「立秋」を、ロッテの技術でチョコレートに練り込んだ。

ジャパニーズウイスキーで、ショコラテリーヌやリキッドインタイプを展開してきた「YOIYO」シリーズが、今回はなめらかな口どけが特長の「酒ガナッシュ」という形態でウイスキーの個性を表現する。これは、繊細な和酒での成功を経てたどり着いた、ジャパニーズウイスキーの芳醇な余韻を極限まで引き出すための新機軸となっている。

酒ガナッシュは、生チョコレートのようななめらかな口どけが特長とのこと。一般的な生チョコレートが生クリームでみずみずしさを出すのに対し、同商品ではあえて生クリームを使用せず、ウイスキーの配合量をできる限り高めている。この革新的な配合によって、アルコール分は3.6％となっている。芳醇なウイスキーの香りが口いっぱいに広がり、その余韻に深く酔いしれる、大人のための特別な一粒となっている。

同商品は、酒ガナッシュの繊細な風味と口どけの良さを最高の状態で維持するため、冷凍配送・冷凍保管での届けとなる。品質と高級感を両立させ、クリスマスや年末年始の特別なシーンにおける贈答品として最適な製品となっている。

［小売価格］2300円（税込、送料・クール手数料別）

※とてもデリケートな品質のため、冷凍便での配送となる（季節問わず、クール手数料が発生する）

［発売日］12月9日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp