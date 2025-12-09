ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月11日から、全国のはるやま店舗において、家庭で洗濯可能な高機能フォーマルウェア「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」の販売を開始する。

「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」は、冠婚葬祭をはじめとする様々なフォーマルシーンに対応する、上品さと着心地を両立したオールマイティな一着となっている。帝人フロンティアのタテ二重織ストレッチ素材を採用し、表地・裏地ともに伸縮性を持たせることで長時間の式典でも快適に過ごせるほか、日本製生地による国内一貫生産の濃染加工により格式高い深い黒色を実現している。家庭での洗濯が可能なため、急な葬儀や法要の後でもすぐに手入れができ、いつでも清潔に保てるのも大きな魅力となっている。

近年多様化するフォーマルシーンにおいて、同商品は従来の格式高さを保ちながらも現代女性のライフスタイルに寄り添う機能性を備えている。シンプルなホック留めのショールカラージャケットは取り外し可能なリボンで印象を変えられるほか、ワンピース単品でもきちんと感のあるスタイルに対応。さらに、他社製品にはない前開きファスナーや脇ポケットを装備し、細部まで女性の利便性を追求した。5号から15号までのサイズ展開で、入学式や卒業式、結婚式など幅広いシーンで活躍する、一着あれば安心のフォーマルウェアとなっている。

商品特長は、帝人フロンティアのタテ二重織ストレッチ素材採用で、表地・裏地ともに伸縮性があり長時間の着用でも快適だとか。家庭で洗濯可能なため、急な行事の後でもすぐにケアができ、いつでも清潔に保持できる。日本製生地を使用し、国内一貫生産による濃染加工で格式高い黒色を実現した。リボンの着脱による印象変化、前開きファスナー、脇ポケット付きなど女性の使いやすさを追求している。

［小売価格］3万9900円（税別）

［発売日］12月11日（木）

はるやま商事＝https://haruyama.jp