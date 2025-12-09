ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、鳥をモチーフにした、たまご型ケース入りのネーム印「プチネーム Animal Egg（アニマル エッグ）」を12月17日から公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」で発売する。

「プチネーム Animal Egg」は、アイデアクリエーターいしかわかずや氏とのコラボ企画で誕生した、たまご型ケースに入り、鳥をモチーフにしたデザインのミニサイズのネーム印。ストラップ付きで持ち運びにも便利となっている。ラインアップは、ペンギン、ひよこ、シマエナガの3種類。印面は、9種類のイラスト入り印面から選ぶことができ、氏名のみでも作ることができる。インキ内蔵式なのでどこでも手軽に押すことができる。

なお、12月18日から開催される文具女子博2025でも販売する。



左から：ペンギン、ひよこ、シマエナガ

商品特長は、印字体が連続気孔を持つ特殊なスポンジ構造になっており、多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、繰り返しキレイに押せる。インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的だとか。イラスト入り印面は9種類から選べる。作れる文字数は3文字以内になる。書体は、楷書、丸ゴシックの2種類。インキ色は6種類から選べる。作れる文字数は5文字以内になる。書体は、楷書、丸ゴシック、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、てん書の8書体。インキ色は6種類から選べる。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］12月17日（水）

シヤチハタ＝https://www.shachihata.co.jp