ロッテは、12月16日に、砂糖・糖類ゼロ（食品表示基準に基づき、糖類0.5g未満（100g当り）を糖類0（ゼロ）としている）なのに王道のおいしさが楽しめる「ZERO」シリーズから、くちどけにこだわったゼロ＜くちどけショコラ＞を冬季限定で発売する。同製品は、ゼロのコク深い味わいはそのままに、なめらかにとろけるおいしさを実現した。

イベントが盛りだくさんの年末年始は外食の機会が増え、食べすぎた罪悪感を感じることも。同時に冬ならではのチョコが恋しくなる季節でもある。同製品は、砂糖・糖類ゼロなのに、とろけるくちどけで、カラダもココロも満たされるひとときを届ける。今だけのとろける幸福を、ぜひ楽しんでほしい考え。

砂糖ゼロ・糖類ゼロのZEROシリーズから冬季限定の＜くちどけショコラ＞を発売する。ローストバターオイルを配合し、表面にはココアパウダーをまぶすことで、なめらかにとろけるおいしさを実現した。個包装なので、持ち運びやシェアにも最適となっている。

［小売価格］410円前後（税込）

［発売日］12月16日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp