俳優の岩城滉一（74）が9日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。愛車の鑑定額に「感激しました。びっくりした」と驚いた。

鑑定してもらったのは、愛車のバイクKawasaki Z1。20代の頃から何台も乗り継いできたが、同車は20年ほど前に購入したもの。

ヘッドライトはLEDに、フロントフォーク、マフラーをチタン製、ボディーの塗装は黒にし、排気量も元々の900ccから1135ccにしたフルチューン・マシン。これまで数々のマシンを所有してきたが、これほど愛情を注いだものはないという一台。

鑑定予想額は、自身の名前にちなんで「510万円」として岩城だが、鑑定額はなんと2000万円。「ウソ！今すぐ売ります！」と言うほどの金額だった。

鑑定した「Zeppan UEMATSU」副社長の枝川寿氏は「岩城さんと言えば、若いころKawasakiのZにまたがって、映画の主役も務めた、やんちゃな若者が憧れた存在なんです。日本のKawasaki Zを押し上げた方。そんな岩城さんが所有されているKawasaki Z1ですので、この鑑定額にいたしました」と言い「すぐ買い手が現れると思います」と断言。

岩城も「ここまで言ってくださるなんて思っていなかったから、感激しました。びっくりした」と語っていた。