最大震度6強を観測した地震。北海道や東北で多くのけが人が出ています。今回初めて発表されたのが「後発地震注意情報」。対象地域の駅では、警戒が呼びかけられていました。

■撤去作業で…忘年会の時期に店営業できず

青森県八戸市では至る所に規制線が張られています。見上げると、建物の外壁が大きくはがれ、倒れているアンテナにも、一部外壁がぶらさがっているという状況です。

崩れた外壁。割れた窓ガラス。震度6強の爪痕です。消防車両が止まっていて、消防隊員がお店の2階部分で作業をしていました。

飲食店の従業員「窓ガラスがぶらさがっている状況だったので、撤去してもらうために消防にお願いして、撤去作業をしてもらっている」

店内は…。

飲食店の従業員「当面は営業無理なのかな。（Q．これから忘年会シーズンだが）年末のかきいれ時に痛手ですよね」

「（当時）中には誰もいなかった。けが人いなかったのが一番何より」

■深夜の巨大地震…けが人少なくとも51人

八戸市は31年前、三陸はるか沖地震でも震度6の揺れに襲われたことがあります。

最大震度6強。東北・北海道を襲った深夜の巨大地震。青森・岩手・北海道で、少なくとも51人がケガをしています。

八戸グランドホテル 長沼弘次代表取締役

「東日本大震災の時もこういう経験しているけど、今回は一気だった。ここまでは初めて」

◇

また、八戸市では神社の鳥居が根元から倒れているところも。

その神社を見つめていた女性は…。

住人「（怖かった？）怖かった。びっくりすると足がカタカタ。今もまだカタカタなっている。怖い。とにかく怖い」

■「3.11のような地震を想定…備えを」

現在、国は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。

これは“今後1週間、新たな巨大地震が発生する確率が相対的に高まっているため、注意してほしい”という呼びかけです。必ず発生する、というわけではありません。

気象庁担当者「端的に言えば最悪のケースだと、3.11のような地震が起きることを想定。あのようなことが再び起きないとも限らない。備えをしていただく」

すでに備えている住人も…。

住人「（Q．後発地震注意情報について）これから危ないみたいね。（Q．またきのうのような地震）もしかしたらあるかもわからない」

住人「（Q．備えは？）大事なのは1つにして持って運べるように。前の経験から」

■注意情報を知らなかった高校生も

注意情報の対象となっているのは、今回被害に遭った地域だけではありません。

青森県東方沖を震源とした地震でしたが、今後1週間、注意が呼びかけられるのは、北海道から関東にまでおよび、7道県182の市町村にのぼります。

その1つ、千葉県館山市。

巨大地震が起きた場合、館山市は3メートル以上の大津波が予想されていますが、この水位よりも高い堤防がないため、万が一への備えを呼びかけています。

記者「館山駅の券売機の隣には、後発地震注意情報についてのポスターが張られています」

9日から、駅にはポスターが張り出されたり、市から防災メールが送られたりしていますが、注意情報を知らなかったという高校生がいました。

館山市民「朝8時くらいに届きました」

館山市に通う高校生「（Q．今ここも注意情報の対象になっているが）知らなかったから普通に海来ちゃって、そう考えたら怖い」

「学校だと親と違う場所にいるから、災害があったらどこで会うかとか話し合うようにしている」

今一度、災害への備えを見直すことが大切です。