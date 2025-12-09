「セックスがしたいッ!!」恋愛不要で仕事一筋に生きてきたバリキャリアラサー処女の恋愛道、開幕！【書評】
『地獄の三十路録』（結木万紀子/KADOKAWA）は、バリキャリで男嫌いのアラサー処女が、自分とは真逆に生きるあざとい女友達からの一言をきっかけに、恋愛を模索し人生を見つめ直す葛藤劇だ。
一流私大卒業後、大手企業でバリバリ働く椚木泉。学生時代から恋愛に価値を見出せず、仕事一筋に生きてきた彼女は、ある日、合コンで大学時代の同級生・八熊ありさと再会する。地味な自分とは真逆のゆるふわ女子で、男にも女にも好かれる彼女からの「まだ処女なの？」という一言が、頑なだった泉の心を大きく揺さぶる。恋愛もセックスも必要ないと思っていたはずの彼女が、三十路を迎えいまだ処女という自分のあり方を問い直していく。
一方、男に苦労せず、一見泉とは対照的なありさも闇を抱えている。“女としての市場価値”が落ちていく焦りと、「女の人生は男で決まる」という母の呪縛。要領よく正解を選んできたように見える彼女も、将来の不確かさに怯えながら、恋愛と結婚にすがるように「正しい道」を模索していた。そんなありさが、なぜバリキャリで身の堅い泉に恋愛指南をする気になったのか？ そこに垣間見える女の腹黒さにゾッとする読者もいるだろう。
単なる恋愛話ではなく、社会的、心理的なリアルが女性視点で描かれる本作は、これまで恋愛は自分には関係ないと思ってきた人はもちろん、恋愛に溺れがちな人にも届いてほしい作品だ。
文＝坪谷佳保