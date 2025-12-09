女優・川口春奈（３０）の最新姿にフォロワーはくぎ付けになった。

９日までに自身のインスタグラムを更新し「素敵なアワードにご招待していただきました」と報告。都内で８日に行われた「Ｑｏｏ１０ ＭＥＧＡ ＢＥＡＵＴＹ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５」授賞式に出席した際のドレス姿を見せた。

「すっかり年末ですね、早いなぁ」としみじみ。「どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！毎日お仕事に学校に、いろんなことに、本当にお疲れさまです。Ｍｅｒｒｙ Ｘｍａｓ ＆ Ｈａｐｐｙ ｎｅｗ ｙｅａｒ！！」とファンにメッセージを寄せた。

真っ赤なロングドレスは、左肩が見えるデザイン。その色気にフォロワーは「ますます色気が出てきた」「大人女性になって綺麗になって」「すっかり大人の女性」「肩だしセクシー」「ホント可愛いです」「たまらん」「なんでそんな綺麗なんですか」「その流し目」「肩出しめちゃ美しい！！！かわいい！！」とほれぼれ。ネット上でも「今や引張りだこのＣＭの女王。年齢を重ねるたびに変わる！？現在の川口春奈が本当なのか」といった声が寄せられた。