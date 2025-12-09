歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が9日放送の「踊る！さんま御殿!!」（火曜後8・00）にゲスト出演。“義母”三田寛子（59）からさまざまなことを教わっていることを明かした。

着物姿で登場した能條。MCの明石家さんまに「嫁がれて、梨園になられるんでしょ。大変ってうわさでは聞いてるけども」と投げかけられると、「今、絶賛そういう勉強中と言いますか。お義母様から…」と義母・三田寛子から教わっていることを明かした。

「もともとアイドルをやられて、梨園の世界に入るという苦労はやっぱり一番（分かってくださる）…」と、アイドルから梨園の妻になった“先輩”であることにも言及した。

三田からの教えについては「ごあいさつの仕方もそうですし、所作ひとつにしても…。やっぱりお着物にまだ全然慣れてなくて。今回その記者会見を終えてから、初めてお着物を着てるので。今も凄くソワソワしてるんですけど…」と正直な心境を打ち明けた。

隣に座っていた元乃木坂46・松村沙友里は、さんまから「どう？友達が梨園に？」と話題を振られると、「ほんとにびっくりしました。ずっとほんとに1番最初の時からもう一緒に頑張ってきた仲なので、売れてない時から」と驚いたことを興奮気味に明かした。松村も3日に結婚と第1子妊娠を発表した。