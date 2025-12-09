illuNから数量限定ホリデーセット登場♡1年頑張った自分に極上ケアを

ビューティーブランド「illuN」から、1年を締めくくる数量限定「illuN 2025 HOLIDAY SET」が12月11日(木)に登場します。ブランド初のボディクリームをはじめ、人気スキンケアや受賞アイテム、話題の新作をたっぷり詰め込んだ特別なセット。冬の乾燥ケアを助けるラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡今回は、豪華すぎるセット内容を女性目線で詳しくご紹介します。

ホリデー限定の特別アイテムと先行新作

「illuN 2025 HOLIDAY SET」には、ブランド初となる限定特典のタンブラーが付属。ホットにもアイスにも使える実用性の高いデザインで、今回のセットでしか手に入らない特別感が魅力です。

さらに、先行発売アイテムとして「シカ¹デイリーボディクリーム(200ml／2,750円税込)」が登場。

6種のCICA¹と植物オイル³がゆらぎがちな肌²をやさしく包み込み、しっとりしたなめらかさをキープ。ふんわり香る心地よい香りが、1日の疲れをそっと癒してくれます♪

人気＆受賞スキンケアを贅沢に詰め込んだセット

2025年発売の人気スキンケアもセットイン。

「チャコールクレンジングバーム(82ml／2,970円税込)」は、炭が汚れをしっかり吸着しながら、メイクオフ後の肌をクリアでやわらかな状態に整えてくれるアイテムです。

続いて、2025年9月発売の「シカ*カーミングトナーパッド(200ml・60pads／2,970円税込)」。

洗顔後にさっとふくだけで“整える・うるおす・守る”の3ステップが完了し、その後のスキンケアをスムーズに導きます。

リピートNo.1¹を誇る「コラーゲン²モイスチャースキンベース(30ml／3,960円税込)」もセットに。

保湿やエイジングケア³、毛穴カバー⁴、トーンアップ⁴まで1本で叶え、植物性コラーゲン²とウォーターカプセルセラム*⁵がうるおいに満ちた仕上がりを演出します。

さらに、LDK the BeautyでA評価を受賞した人気アイテムも2点。

「コラーゲン²モイスチャーコアスティック(10ml／2,970円税込)」は、乾燥が気になる部分に手軽にうるおいとツヤを与える2層タイプのスティック美容液。

「コラーゲン²モイスチャーリップマスク(10g／1,430円税込)」は、美容液のような質感でぷるんとした柔らかな唇を叶えてくれます。

また、シートマスクシリーズ人気No.1¹の「チャプター4 コラーゲン²エラスティサイジングマスク(28ml・2枚／407円税込)」もIN。

乾燥やくすみ³が気になる時にエイジングケア⁴をサポートし、物理的なリフティング効果*⁵で引き締まったハリ肌へ導きます。

最後に、オリジナルメッシュ巾着に入った「シカ*カーミングデイリースクラブウォッシュ(10ml×50枚)」も付属。

使い切りパウチで旅行やジムでもスマートにケアでき、古い角質をやさしくオフしてつるんとした肌へ整えます。

セット価格は16,500円(税込)。数量限定のため、なくなり次第終了となります。販売はilluN公式オンラインストアにて。

自分にも大切な人にも贈りたい特別なセット

「illuN 2025 HOLIDAY SET」は、1年の終わりに肌も心も喜ぶスキンケアをぎゅっと詰め込んだ贅沢なセット。

人気アイテムから受賞作、新作ボディケアまで一度に楽しめる特別感は、この季節だけのご褒美です♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックを。乾燥が深まる冬の肌をしっかり整えるギフトとしても喜ばれること間違いありません。