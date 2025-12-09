まもなく発売…最上級モデルの実力とは！

2025年も終盤に差し掛かり、各自動車メーカーが次世代EVの投入を急ぐなか、すでに正式発表されていながら発売前の新型電気自動車として特に話題を集めているのが、スズキの「e-VITARA（eビターラ）」です。

国内では充電網の拡充が政策的にも強く押し進められ、また欧州を中心に新しい急速充電規格の導入が動き出すなど、EVを取り巻く環境はこの1年で大きな転換期を迎えています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）

そうした潮流の中で、2026年1月16日に発売予定のeビターラは、スズキが本格的に電動化へ踏み出す象徴的モデルとして存在感を高めています。

eビターラ自体は2024年11月にイタリア・ミラノで初公開されており、現在は欧州市場での予約受付が進んでいます。

生産はインドを拠点に行われ、100を超える国や地域へ順次投入される計画です。スズキが得意とする小型車開発のノウハウを活かしつつ、新たにBEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を開発。

モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化させたコンパクト設計の「eAxle」を採用し、軽量化と効率性を追求した仕上がりとなっています。

グレード構成は49kWhバッテリー搭載の「X」と、61kWhを積む上位の「Z」の2種類。特にZには2WDと4WDがあり、シリーズ中で最も高価で高性能と位置付けられるのが「Z 4WD」です。

全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmと扱いやすいサイズながら、最低地上高は185mmと高めに設定されており、街中だけでなくアウトドアでも安心して走行できます。最小回転半径が5.2mと小さい点も、日常の取り回しに大きな利点となっています。

外観デザインは「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマに、精悍さと先進性を両立させています。

18インチアルミホイールが標準装備され、空力性能と外観の軽快さに貢献しています。

ボディカラーは5色が用意され、そのうち4色はブラックルーフとのツートーン仕様となっており、近年のSUVトレンドに合わせた都会的な仕上げが印象的です。

室内に目を向けると、横一列に並べられた2つの大型ディスプレイが最初に目を引きます。

機能情報の視認性と操作性を両立させながら、近未来的なコックピット空間を演出しています。

前席周辺のアンビエントライトは12色に切り替え可能で、夜間走行時には上質なムードを漂わせます。

シートはブラウンとブラックの2色展開で、素材はレザー調とファブリックのコンビネーションタイプ。

全車にインテグレーテッドディスプレイ、電動パーキングブレーキ、前席シートヒーター、ステアリングヒーターなどが標準装備されており、スズキとしては異例ともいえるほどの充実ぶりとなっています。

Zグレードでは快適装備がさらに拡張され、開放感の高いガラスルーフ、運転席10WAYパワーシート、8スピーカーのプレミアムオーディオ「Infinity」が追加されます。

安全装備としては全車に「スズキ セーフティ サポート」を搭載し、全方位モニター用カメラと組み合わせることで駐車支援の精度も高めています。

Z 4WDでは前後に1基ずつモーターを搭載し、最高出力135kW、最大トルク307Nmを発揮します。

新開発の電動4WDシステム「ALLGRIP-e」により、走行状況に応じて駆動力を自動配分。

「オートモード」と「トレイルモード」を備え、滑りやすい路面や悪路からの脱出をサポートします。

搭載されるバッテリーは安全性の高いLFP（リン酸鉄リチウムイオン）で、水冷式により耐久性を確保。

航続距離はWLTCモードで472kmに達し、急速充電は90kWで約45分、50kWで約55分とされています。

価格（消費税込み）はZ 4WDが492万8000円で、Xグレードとの差は93万5000円です。ただしCEV補助金の対象となるため87万円が交付され、実質価格は405万8000円となります。

発売を目前に控えた今、eビターラは「買いやすい本格EV」として国内市場に大きなインパクトを与える存在になることが期待されています。