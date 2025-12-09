ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 香港マンション火災 死者が160人に いまだ6人と連絡とれず 香港マンション火災 死者が160人に いまだ6人と連絡とれず 香港マンション火災 死者が160人に いまだ6人と連絡とれず 2025年12月9日 21時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 香港で先月26日に発生したマンション火災について、当局は死者が160人に増えたと発表しました。香港メディアが伝えたもので、いまも6人と連絡がとれていないことも明らかにしたということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 静岡, 老人ホーム, 生花, リハビリ, 射出成形機, 訪問介護, ダイス, 置床工事, 金属加工