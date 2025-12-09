お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が9日、ニッポン放送「内村光良のオールナイトニッポンPremium」（後8・00）に生出演し、病院で起きた偶然について明かした。

番組には、NHKコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」で長年、共演するお笑いコンビ「ココリコ」田中直樹（54）、「ドランクドラゴン」塚地武雅（54）がゲスト出演。番組での体を張ったコントについて話す中、塚地が「この間、内村さんと病院でお会いしてね」と打ち明けた。

腰痛に悩まされている内村は、「笑ったら腰痛い」と告白しつつ、経緯を説明した。「さまぁ〜ず」と、22年まで「内村さまぁ〜ず」に出演。番組の企画で、3人で人間ドックを受けていた。番組終了後も、「プライベートで俺とさまぁ〜ずは日にちを合わせて、人間ドックに今も行ってるんですよ。とある病院で」と説明した。

内村が点滴を打って寝ていると、医師から耳打ちが。「病院の院長が、“あの…塚地さんがお薬をもらいに来ていて”って」。偶然、塚地のかかりつけの病院だったことが分かったという。

「“どうします？会われます？”って。“ぜひ会いたいです”って。寝たまんま、点滴打ったまんま、“ぜひこっちに連れて来てください”って言って。そしたら塚地が現れて。薬持ってるの、紙袋。俺は寝てて、塚地は紙袋持って、お互い指差して…。あまり大きな声を出せないから、声を押し殺して、お互い指差して笑い合った」

塚地も「ちょっと尿酸値を下げるようなお薬をいただいて。中性脂肪と」と明かし、一同大笑いしていた。