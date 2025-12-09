『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」が2025年12月9日よりフルサイズで全世界一斉配信開始となった。
「もう行かなきゃ」「じゃあ、またな」見送った手に握る片道切符を、雨が滲ませる。旅立ちと別れを歌うデュオソング。
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『Lancetta』が贈る、懐かしくも感傷的で少し切ないサウンドに乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
Lancetta
「催花雨の片道切符」
作詞：松井 洋平
作曲・編曲：家原 正樹
＜収録内容＞
01.催花雨の片道切符
02.催花雨の片道切符 (Instrumental)
Lancetta：桜河 こはく (CV：海渡 翼)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)
配信リンクはこちら
https://bio.to/qEIKPt
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/