『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」配信開始！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「催花雨の片道切符」が2025年12月9日よりフルサイズで全世界一斉配信開始となった。

「もう行かなきゃ」「じゃあ、またな」見送った手に握る片道切符を、雨が滲ませる。旅立ちと別れを歌うデュオソング。

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『Lancetta』が贈る、懐かしくも感傷的で少し切ないサウンドに乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

Lancetta

「催花雨の片道切符」

作詞：松井 洋平

作曲・編曲：家原 正樹

＜収録内容＞

01.催花雨の片道切符

02.催花雨の片道切符 (Instrumental)

Lancetta：桜河 こはく (CV：海渡 翼)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)

配信リンクはこちら

https://bio.to/qEIKPt

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/