昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。

昭和50年代の映像です。遊び道具を手作りする子どもたちです。

物が豊かではなかった時代、子どもたちは身近な材料を工夫し、おもちゃを作ることで、多くのことを学びました。

今回は木を使っておもちゃを作る木工作家からのメッセージです。

「これ使えそうだな。（Q.この木は何に使うのですか？）フォトフレームの縁どりとか飾り」

霧島市の山で木を拾うのは木工作家の角嘉昭さん(68)。元は中学校の技術家庭の先生です。

（木工作家 角嘉昭さん）「まっすぐの木より面白みがでる。売っていない店には、山に取りに行くのが一番」

木造駅舎「嘉例川駅」の近くに角さんの工房はあります。

（木工作家 角嘉昭さん）「ここは私の実家。山とか近いので欲しい木の枝も簡単に手に入りやすいし、家も誰も住んでいないので風を通すために毎日来ている」

昭和を過ごした実家。工房となった今は角さんの作品が並びます。特に目を引くのは「おもちゃ」。

（木工作家 角嘉昭さん）「お座りくんという名前を付けている人形。極力自然の雰囲気を出したくて」

作り方は同じでも木目や樹皮の質感を、そのまま生かすと人形はそれぞれ違った表情に。

（木工作家 角嘉昭さん）「回したりとか、縄跳びです。こんにちは人形ということでこんばんはとかこんにちはとか会釈をする感じにしてみました。ちょっと面白くないかなという感じでアヒルさんなんですけど。笑ってもらえるようなものが出来ないかなと」

角さんのおもちゃは姶良市の郵便局に毎月新作が展示されます。

（あいら池島郵便局局長 村田隆弘さん）「展示場所はないかと相談を受けた。ぜひぜひお客さんも目に触れるところなのでというのがきっかけ。昔の遊びをモチーフにしたような作品だったので、お客さんの受けも良くて、ほっこりするような」

手がけた作品は嘉例川駅の前にある物産館にも置いてあります。

（客）「いいですよね。素朴で。私たちはどんぐりでやじろべえを作っていた」

物が豊かではなかった昭和。子どもたちは年上の人に教わりながら身近な材料でおもちゃを作り工夫する力を育みました。角さんもそんな一人です。

（木工作家 角嘉昭さん）「嘉例川には当時の近代的なものはなかった。（Q.かわりにあったものは？）自然。竹とか木とか、なんでも素材になる」

子どもの頃よく作っていたのが…。

（木工作家 角嘉昭さん）「今でいうとゴーカート。ブレーキもないけど乗って坂道を下って遊んでいた。車輪は丸太を輪切りにして穴をあけて。わくわくですよね。早く作って乗りたいという」

大好きな「ものづくり」を仕事にしたいと大学卒業後、中学校の技術・家庭の先生になりました。初任校で子どもたちと一緒に作ったのはゴーカート。

（木工作家 角嘉昭さん）「自分たちでも『作ることができる』と感じてもらいたかった」

新しい学校に転任する度に、そこで作品を作り続けてきました。

奄美大島の今里小・中学校には流木と廃材で机とベンチを。

最後、校長として赴任した牧園中学校では生徒たちが今も角さんの作品を使っています。本を紹介するラックです。

（木工作家 角嘉昭さん）「玄関から入ってきて目に付くようにロボットをイメージして作った。目がある、目があって、胴体があって足がある」

（木工作家 角嘉昭さん）「お金を出せば手に入る時代。『買った方が早い』が普通になっている。自分たちで作る体験をすることは、発想が豊かになる」

「ボンドを着けてごらん」

「子どもたちにものづくりの機会を作りたい」

教員を定年退職した後もものづくりの素晴らしさを伝え続けています。

「ここを回すとなんで上がったり下がったりするんだろう。不思議だね」

「これ作ってみたい。これも、これも」

（木工作家 角嘉昭さん）「一番印象に残ったのは『作りたい』『作ってみたい』という言葉。来てよかった、やって良かったと思ったので、これからもやっていきたい」

・