■これまでのあらすじ

夫の希望で退職した妻は、家事と育児をひとりで担う生活を続けていた。1歳の子どもが発熱し、病院にかかると入院することになってしまう。夫に電話でそのことを伝えると、夫は「俺に電話してきても病院にはいけない」と突き放す。



自分最優先の夫あんな言い方ある？お見舞いにきたおじいちゃんたちは…子どもが入院し、和葉が付き添うことになりましたが、夫は仕事を優先し面会にすら来てくれません。夫がそういう人だということはわかっていたけれど、ほんの少しでも優しい言葉をかけてほしかった…。その後、両親と義両親がお見舞いに来ました。しかし、彼らが和葉にかけたのは責める言葉ばかり。子どもが入院する事態になったのは、母親がちゃんと見ていなかったせいだと言うのです。子どもに関わることは、すべて母親の責任なの？(紙屋束実)