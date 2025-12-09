子の病気は母親のせい？ ワンオペ妻は責任もひとりで担うの!?【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.7】
■これまでのあらすじ
夫の希望で退職した妻は、家事と育児をひとりで担う生活を続けていた。1歳の子どもが発熱し、病院にかかると入院することになってしまう。夫に電話でそのことを伝えると、夫は「俺に電話してきても病院にはいけない」と突き放す。
自分最優先の夫
あんな言い方ある？
お見舞いにきたおじいちゃんたちは…
子どもが入院し、和葉が付き添うことになりましたが、夫は仕事を優先し面会にすら来てくれません。
夫がそういう人だということはわかっていたけれど、ほんの少しでも優しい言葉をかけてほしかった…。
その後、両親と義両親がお見舞いに来ました。
しかし、彼らが和葉にかけたのは責める言葉ばかり。
子どもが入院する事態になったのは、母親がちゃんと見ていなかったせいだと言うのです。
子どもに関わることは、すべて母親の責任なの？
(紙屋束実)