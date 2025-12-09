もしかして避けられてる!? 職場に漂う微妙な空気【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.22】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰から立ち聞き。それ以来、黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。
この日の黒沢さんは上機嫌だったが、上司が仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんを、いじめだと敵視するようになる。
2人の間に何があったのかを知りたいと、白山さんは赤木さんに声をかけるが…。
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰から立ち聞き。それ以来、黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。
2人の間に何があったのかを知りたいと、白山さんは赤木さんに声をかけるが…。
一緒に合コンに行くほど仲が良かった赤木さんに避けられるなんて…いったい何があったというのでしょうか。
一方、黒沢さんの家では、お弁当作りをやめたいという母に黒沢さんがブチギレ。いい歳をした娘のために、これまでお弁当を作ってくれていたことに感謝すべきだと思いますが…。黒沢さん、なんだか闇が深そうです。
(スズ)