Ãæ¹ñ¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¡¡¼ã¼Ô¤±¤ó°ú¡¢°áÎà¤ä´á¶ñ¤¬¿Íµ¤
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî12·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¾ÃÈñ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°áÎà¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È³Æ¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Åì¾ÊÆîÀ¾Éô¤ÎÁâ¸©¤Ë¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTAORAE¡×¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë½©ÅßÊª¤ÎºÛÃÇ¡¦Ë¥À½ºî¶È¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤à¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄøÀê±Ä¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤»¤ó¤¨¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡Ö´ÁÉþ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¦µ¡¤òÂª¤¨¤Æ¥Ú¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë»ö¶È¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥«¡¼¥É¿¥¤ê¤Ç¼ã¼Ô¤¬¹¥¤àÊÁ¤òÀ¸ÃÏ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢½½¿ô¥·¥ê¡¼¥º¡¦100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¥Ú¥Ã¥È¶È³¦Çò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ú¥Ã¥È¡Ê¸¤Ç¡Ë¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Ï24Ç¯¤Ë3Àé²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢°áÎà¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉÈóÉ¬¼ûÉÊ¤Î³ä¹ç¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾ÊÃæÉô¤Î´¼Âæ¸©¤Ë¤¢¤ë»³Åì³®¹â¹ñºÝËÇ°×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î½¬À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÞ¤È¤®¤ËÅ¬¤·¤¿¤¶¤é¤Ä¤¤Î¤¢¤ëÌÌ¤äÅÐ¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÊº¹¹½Â¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾åÉô¤Ë¤Ï¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾ì½ê¤âÀß¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤¬¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òµ¼¿Í²½¤·¤Æ»ô°é¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Íµ¨¤Î¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿°áÎà¥»¥Ã¥È¤äË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤ÃÎ°é´á¶ñ¡¢Â¿µ¡Ç½¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤Î³èÍÑ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÏ¢¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢»º¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï28Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1Ãû1500²¯¸µ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Ú¥Ã¥È·ÐºÑ¤Ïº£¸å¤â¾ÃÈñÊ¬Ìî¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼ë¶Ç¸÷¡¢ñÈÉ²É²¡Ë