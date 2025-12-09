■これまでのあらすじ

夫の冷たい言葉に心の負担を抱えていた妻は、そっと確認した宝くじが“3億円当選”していると知り、この事実だけは絶対に夫に知られまいと胸の内で決める。外では優しそうに見える夫も、家では妻の言葉を否定し続け、涙を流しても形だけの抱擁で終わる日々。そんな繰り返しに、妻の心は次第にすり減っていった。ある日、妻は夫の部屋でジャケットやスラックスのポケットを探り、何か決定的な証拠を見つけようとするが、出てきたのは紙くずと縮れた毛…。何も収穫は得られないのだった。



■調べても調べても何も見つからない…

■いっそのこと嫌いになれる何かがあれば…■子どもにも無関心な父親だったらよかったのに…「いっそのこと裏切っていてくれたら……」そんな思いが一瞬よぎるほど、妻の心は追い詰められていました。しかし、夫の私物からは女性の影などまったく感じられません。ふと見ると、夫は息子と一緒に勉強をしている。その姿を遠くから眺めながら、妻は思います──「もし子どもにまで無関心だったら、もっと簡単に嫌いになれたのに」と。息子には熱心で、父親としての一面は申し分ない。その部分だけを見るなら“良き父”なのでしょう。だからこそ、妻は夫を完全に嫌いになりきれず、気持ちの整理がつかないままでいるのです。(ちなきち)