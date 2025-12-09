12月8日、加茂市の住宅の床下にクマがもぐり込むなど県内では12月に入っても出没が相次いでいます。懸念される冬眠しないクマの出没。専門家は「とくに雪の少ない地域では警戒を続けてほしい」と呼びかけています。



8日、加茂市で撮影された映像…



「入ったよ、かごの中入ったよ」



捕獲用のワナにかかったのは1頭の子グマです。住民はこの時期の出没に驚きを隠しません。



〈住民は〉

「たまげてね。冬眠してるんでいないかなと思って安心してましたけども」





冬本番を迎え本来であれば冬眠するはずのクマ。なぜ、いまだに出没が相次いでいるのでしょうか？〈長岡技術科学大学 山本麻希准教授〉「ことしはやっぱりエサがなくって秋に十分な蓄えができなかったので本来寝る時期をこえてもまだエサがあるんじゃないかと思って探していて寝に入るのが遅れているんだと思います」本来クマは十分な栄養を蓄えたあと11月下旬ごろから春先まで冬眠します。しかし、ことしはブナの実が凶作。十分な栄養を蓄えられず冬眠が遅れているといいます。冬場の出没は過去にも…（リポート）「3匹目のクマがかごの中に入れられようとしています。いま入れられました」2019年12月南魚沼市の診療所に3頭のクマが入り込んでいるのが見つかりました。この年もブナが10年に1度の大凶作でした。県内ではこの12月、すでに93件のクマの出没を確認。山本准教授は今後、雪が積もれば冬眠に入る可能性が高いとする一方、引き続きクマへの警戒を呼びかけます。〈長岡技術科学大学 山本麻希准教授〉「あまりにもお腹がすいててしかも近くにエサがあると食べ続けてずっと寝ないままという個体がゼロではない可能性はありますね。特に雪の少ない地域では冬だからといって安全だと思わずに警戒を続けていただきたいですね」冬本番を迎えても冬眠しないクマ。県は最大級の警戒を呼びかけています。