開発を続けて10年…にかほ市産のイチジクを使ったリキュール「Figlune（フィグルネ）」販売へ 秋田
にかほ市でイチジクの加工品や地酒を販売している佐藤勘六商店が、イチジクを使ったリキュールの販売を始めます。
秋田県総合食品センターと約10年かけて開発した本格派リキュールだということです。
イチジクの産地、にかほ市大竹でイチジクの加工品や地酒を販売している佐藤勘六商店。
店長の佐藤玲さんはイチジクとアルコールの相性の良さに注目し、10年前から秋田県総合食品センターに定期的に相談し、地道な開発を続けてきました。
その点、にかほ市のイチジクは高アルコール度数との相性がよく、秋田県総合食品センターの研究者と何度も実験を重ねた結果、アルコール度数32度が香味のバランスがいいことを突き止めたということです。
雪国ならではの耐寒品種「ブルンスウィッグ」の特徴である”青味のある静かな香り”を生かしつつ、雪国の伝統食であるイチジクの甘露煮のこってりとした甘さをスモーキーな味わいで表現したというイチジクのリキュール。
ソーダ割がおすすめだということです。
Fig（イチジク）、lune（月）、neige（雪）から「Figlune（フィグルネ）」と名付け、雪国の秋田のイチジクが月と雪に照らされた幻想的な世界をイメージしました。
イチジクのリキュール「Figlune」は、10日から、にかほ市大竹の佐藤勘六商店の店頭やインターネットサイト、また県内外の特約酒販店で順次発売されます。