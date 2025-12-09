桜田通の新カレンダー、京都×星のや京都で撮影　“宇宙限定版”も登場

俳優・シンガーとして多方面で活躍する桜田通の2026-2027年カレンダー「DORI'S JAPAN/KYOTO EDITION」が12月8日（月）に発売された。

桜田は、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』やドラマ『コーヒー＆バニラ』など、海外でも人気の高い作品に多数出演。また、ミラノ・パリをはじめとする海外ファッションウィークへの参加や、グローバルブランドとの取り組みを通じて、その存在は国内外のメディアに広く取り上げられている。近年ではアジアを中心にファン層を拡大しており、2025年11月には上海で自身初となるファンミーティングを開催し、大成功を収めた。

グローバルに活動の場を広げる桜田が2026年度カレンダーの舞台に選んだのは、“日本の美”が息づく京都。海外での活動が増えている今だからこそ、日本ならではの文化や情緒が受け継がれる京都を撮影地に選んだ。桜田も「今回はあらためて日本の魅力を感じてもらえるような内容にこだわりました」とコメントしている。

カレンダーは「通常版」に加え、ファンクラブ会員限定の「宇宙限定版」の2種類を用意。アーティストオンラインショップ「A!SMART（アスマート）」にて12月8日正午より、直筆サイン入り（抽選）や特別表紙など様々な特典付きで予約受付がスタートする。

またカレンダーの発売を記念して、3月15日（日）に東京・渋谷 HMV&BOOKS SHIBUYA、3月21日（土）に兵庫・神戸 HMV三宮オーパ、愛知・名古屋栄 HMV栄にて対面式のイベントが開催される。3月22日（日）には桜田と1対1でビデオ通話ができる「オンラインお話し会」を実施。イベント参加特典付きカレンダー（先着順）は、12月13日（土）よりHMV&BOOKS onlineにて販売がスタートする。

■桜田通コメントもう出さないかな？と思いながらも、ありがたいことに今年も新しいカレンダーを発売させていただくことになりました！今回のテーマは『日本』。ここ最近は海外での撮影やお仕事が多かったので、今回はあらためて日本の魅力を感じてもらえるような内容にこだわりました。撮影地は『京都』。そして今回は、以前から気になっていた星野リゾートの宿泊施設『星のや京都』さんをメインに撮影をさせていただきました。滞在して感じた空気や景色が、そのままカレンダーの世界観に反映されていると思います。このカレンダーと一緒に1年間を過ごしていただく中で、「京都に行ってみたい」「日本の素敵な場所をもっと知りたい」そんな気持ちが皆さんの中に少しでも芽生えたら嬉しいです。そして、少し気が早いですが、もしこれからもカレンダーを出す機会があるのなら、日本のまだ知らない魅力的な場所にも足を運んでみたいな、と考えています。2026年のカレンダーも、ぜひよろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）