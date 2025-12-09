（台北中央社）来年の干支（えと）である「午」（うま）にちなみ、台北市内の郵政博物館で9日、図柄に馬がデザインされた切手の特別展が始まった。主催する中華郵政は、馬への認識を深め、古今東西のリアルかつ想像に満ちた馬のイメージを楽しんでもらえればとしている。



中華郵政の王国材（おうこくざい）董事長（会長）は開幕式典で、国内外から集めた関連の切手約150組が展示されていると説明。馬の生態に関する知識や馬にまつわる神話、芸術の紹介の他、双方向体験も楽しめるなど、従来とは一線を画す展示会だとあいさつした。



干支をテーマとした切手の発行は1968年に始まった。来年の干支をイメージした馬の切手は今月1日に発売されている。



額面は6台湾元（約30円）、13元（約65円）と15元（約75円）の3種類あり、「勢いよく、力強く新年を祝う」ことを意味する「龍馬精神賀新歳」をコンセプトにデザインしたという。



特別展は来年4月12日まで。



（黄巧雯／編集：荘麗玲）