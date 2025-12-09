神戸は吉田監督のラストゲームを白星で飾れず...一時逆転を許すも佐々木の同点弾で中国の成都蓉城と２−２ドロー【ACLE】
12月９日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、勝点12で首位のヴィッセル神戸が、勝点５で10位の成都蓉城（中国）とホームで対戦した。
来季の清水エスパルス監督就任が決定している吉田孝行監督にとって神戸でのラストマッチで、チームは18分に先制する。
ペナルティエリア内で酒井高徳のパスを受けたエリキが武藤嘉紀に預ける。武藤は相手DFを背負いながら反転して右足シュートをゴール右下に流し込んだ。
先手を取った神戸だが、45＋１分に同点弾を献上。自陣でボールを奪われた流れから、こぼれ球を拾ったフェリペ・シウヴァの強烈なシュートでゴールを割られた。
タイスコアで迎えた後半、一進一退の攻防のなか、神戸は62分に決定機を迎える。大迫勇也のスルーパスを受けた飯野七聖が右サイドから鋭いクロスを送る。エリア内で佐々木大樹が合わせるも、惜しくも枠を捉えられない。
攻め続けていた神戸だったが、77分に勝ち越しゴールを奪われる。相手のクロスを防ぎに行った井手口陽介が自陣ペナルティエリア内でハンドのファウルで、PKを献上。これをF・シウヴァに沈められた。
それでも90分、神戸は佐々木がエリア内で倒されてPKを獲得。佐々木自らがキッカーを務める。確実に仕留めて、スコアを振り出しにした。
その後、神戸は猛攻を仕掛けるも、逆転弾は奪えず試合は２−２で終了。吉田監督との最後の一戦を白星で飾ることができなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
来季の清水エスパルス監督就任が決定している吉田孝行監督にとって神戸でのラストマッチで、チームは18分に先制する。
ペナルティエリア内で酒井高徳のパスを受けたエリキが武藤嘉紀に預ける。武藤は相手DFを背負いながら反転して右足シュートをゴール右下に流し込んだ。
タイスコアで迎えた後半、一進一退の攻防のなか、神戸は62分に決定機を迎える。大迫勇也のスルーパスを受けた飯野七聖が右サイドから鋭いクロスを送る。エリア内で佐々木大樹が合わせるも、惜しくも枠を捉えられない。
攻め続けていた神戸だったが、77分に勝ち越しゴールを奪われる。相手のクロスを防ぎに行った井手口陽介が自陣ペナルティエリア内でハンドのファウルで、PKを献上。これをF・シウヴァに沈められた。
それでも90分、神戸は佐々木がエリア内で倒されてPKを獲得。佐々木自らがキッカーを務める。確実に仕留めて、スコアを振り出しにした。
その後、神戸は猛攻を仕掛けるも、逆転弾は奪えず試合は２−２で終了。吉田監督との最後の一戦を白星で飾ることができなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介