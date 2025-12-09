12月16日（火）19時〜



『小5クイズ 最強インテリ芸能人1000万円挑戦スペシャル！』

今夜、1000 万円を獲得者は出るのか！？

最強クイズ王、東大卒の伊沢拓司と

芸能人クイズ王・京大卒の宇治原史規が、初タッグ！

伊沢拓司が、今度こそ全問正解を果たすための最強の助っ人として

尊敬するクイズ王、ロザン宇治原史規を招集

その驚異の知識量と、推理力を見せつける！

果たして、クイズ界最強のタッグは1000万円獲得できるのか！？

小5クイズ前回出場時、惜しくも最終問題で敗退した

元日テレアナウンサー西尾由佳理と、

全問正解経験を持つ先輩、羽鳥慎一が

「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」と再びタッグを組みリベンジ参戦！

今度こそ1000万円賞金獲得なるか？

さらに、東大教育学部卒、小学校の教育政策を学んだ、

日テレアナウンサーの住岡佑樹

前回、入社1年目にして最終問題まで辿り着くも全問正解にはあと一歩届かず。

あれから2年、今ではニュースコーナーを担当するなど成長！

今度こそ奇跡を起こし、1000万円獲得できるのか？

出演者

MC

劇団ひとり

佐藤隆太

挑戦者

羽鳥慎一＆西尾由佳理

伊沢拓司＆宇治原史規

住岡佑樹（日テレアナウンサー）

助っ人小学生

あきと

えな

かいなる

こうた

ここ