止まらない円安の加速で、海外旅行に行きたくてもつい二の足を踏んでしまうという人もいるのでは？ 行けたとしても、現地で予算を気にしながらの旅では充実度もイマイチに……。でも、こんな悩ましいご時世にも、まだ“贅沢”な旅を叶えてくれる国があるのです！ それが、日本から直行便があって物価も安い【ベトナム】。

というわけで、美人百花ライターも、3泊5日でベトナム北部のニンビンとハノイを訪れ、その魅力を体験してきました！ まずはニンビンでの滞在をレポートします。

ベトナム航空のビジネスクラスなら約5時間半のフライトもストレスフリー！

ベトナムへの旅は、成田空港から直行便が出ているベトナム航空を利用するのが正解です。成田発9:30発、ハノイ13:40 着の便であれば、現地に到着してすぐに観光をスタートできるのでタイパ◎。時差もたったの2時間なので、時差ボケに悩まされることもありません。

また、憧れのビジネスクラスも、ベトナム航空であれば比較的リーズナブル。ちょっと背伸びをして奮発すれば手が届く価格帯です。さらに、2年連続でAPEX（Airline Passenger Experience Association）の５つ星を獲得しているだけあり、そのサービス力もお墨付き！ 長時間のフライトも疲れ知らずでいられるフルフラットシートに、レストランレベルの機内食、そして快適をサポートしてくれるアメニティ。単なる移動手段では終わらない、スペシャルな空の旅を満喫できるはずです。

左上：フルフラットにすればベッド感覚でリラックスできるシート。足も伸ばせて楽々！ 右上：ベトナムの民族衣装、アオザイを着た客室乗務員がお出迎え。 左下：前菜からメイン、デザートまで、レストランさながらのコースが楽しめる機内食。 右下：アメニティのポーチはサムソナイトとのコラボレーション。

＜成田-ハノイ ビジネスクラス 約212,650円〜（2025年12月時点）＞

絶景と遺跡が歴史を語る、ベトナム最初の王朝が栄えた【ニンビン】

ノイバイ国際空港に到着してからまず向かったのが、ハノイから車で約2時間の場所にあるニンビン。10世紀にベトナム最初の王朝が都を置いた、歴史的にも非常に重要な意味を持つ地です。また、ニンビンのチャンアン地区は2014年に世界複合遺産（文化遺産＋自然遺産）に登録されており、ベトナムの美しい自然と歴史を同時に巡ることができる観光地として近年人気を高めています。

ベトナムの独立と王朝の始まりを象徴する【古都ホアルー】

出典: 美人百花.com

出典: 美人百花.com

香炉の前には、線香をお供えして祈りを捧げる人の姿が。

西暦968年、ここホアルーに、ベトナム最初の独立王朝が誕生しました。今も、約1000年前に首都として栄えた面影を残す遺跡が多く残る場所です。特に、初代皇帝を祀るディン・ティエン・ホアン祠は、ベトナムの人々にとって今なお信仰の対象であり神聖な地。訪れる際は、リスペクトの気持ちを忘れずに。

＜入場料 200,000VND＞

穏やかな水面と涼やかな風に癒される。ボートクルーズで【チャンアン】の水上迷路を探索！

出典: 美人百花.com

頭上すれすれの洞窟を潜り抜けるときはスリル満点！大自然のアトラクションが楽しめます。

絶対に体験しておくべきアクティビティのひとつが、石灰岩の奇岩と洞窟を巡るチャンアンのボートクルーズ。船頭さんが漕ぐ小型ボートに乗り、迷路のように入り組んだ洞窟と渓谷の間を進んでいきます。太陽の光を反射してきらめく水面と奇岩奇峰が雄大に連なる光景は、唯一無二の圧倒的美しさ！ 吹き抜ける風も心地よく、終始感動と癒しのひとときに、不思議とエネルギーもチャージされていくよう。ボートクルーズが終わったら、ボートを漕ぎながら案内をしてくれた船頭さんにチップ（相場10万VND）を渡しましょう。

＜ボートクルーズ料金 25万VND＞

初めての食体験にドキドキ!? ニンビン名物【ヤギ料理】にトライ！

出典: 美人百花.com

メニューには伝統的なベトナム料理も豊富！

その土地ならではの食文化を体験するのも旅の醍醐味。ニンビンでは、郷土料理のヤギ料理に挑戦してみて。とはいえ、ヤギ肉は日本ではほとんど馴染みがないうえに、一体どんな味がするのか……と不安を感じてしまうのも正直なところ。ライターも食べる前までは怯えていました（笑）。しかし、レストラン「Spice Garden Tamcoc」のヤギ料理を食べことで、想像以上に美味であることを新発見！ ハーブやスパイスをふんだんに使用しているため、クセや臭みを感じることなくいただけました。お酒との相性も◎。

＜Spice Garden Tamcoc 20~30万VND＞

体力に自信がある人限定!? 過酷なハイキングの先に待つ絶景【ムア洞窟】

出典: 美人百花.com

頑張ってたどりたどり着いた展望スポットからの眺め。歩きやすいスニーカーと水分は必須です！！

ニンビン随一の絶景を拝めるのがムア洞窟。洞窟という名がついていますが、実際は急峻な山で、展望スポットである山頂に辿り着くまでには500段もの険しい階段を登らなければなりません。多くの観光客が果敢にも挑戦しますが、途中で脱落してしまう人もちらほら………。しかし、その過酷な道のりの果てには、息を呑むのような壮大なパノラマビューが！ 眼下に広がるのどかな田園や蓮池、そびえ立つ石灰岩の峰々など、まるで水墨画のような風光明媚な光景を目にしたときの達成感はひとしお。

＜入場料 10万VND＞

南国リゾート気分を満喫！ニンビンの拠点にしたいホテル「EMERALDA RESORT TAM COC」

左上：ゴードン川の小さな島の上にあり、周辺観光スポットへのアクセスも抜群！ 右上：泳ぐのはもちろん、プールサイドでカクテルを飲んだり読書をしたり、思い思いのチルタイムを。 左下：レストランの朝食はビュッフェスタイルで提供。 右下：ナチュラルなインテリアで統一された部屋は広々として開放感のある空間。

ニンビンでの旅の拠点としたのが、豊かな自然に囲まれた4つ星リゾートホテル「EMERALDA RESORT TAM COC」（エメラルダ・リゾート・タムコック）。ベトナムの伝統家屋をイメージしたオリエンタルな佇まいで、すべての客室から優雅なゴードン川の景色が眺められます。また、レストランやスパ、フィットネスジム、屋外プールなども完備されているから、敷地内だけで充実のホテルステイに。バーやマッサージ店が集まる繁華街もほど近いので、ナイトアウトへ出かけても楽しい！

＜1泊 約13,000円〜 ※時期によって変動あり＞

古き良きベトナムの風景が息づくニンビン

ニンビンはハノイから日帰りでも行ける距離ですが、せっかくなら1泊するのがおすすめ。急速に発展していくベトナム都市部とは異なる、穏やかでのんびりとした時間が流れる場所です。大自然を堪能するアクティビティも豊富にあるため、アウトドア派の人もきっと満足できるはず。ベトナムに行ったことがる人も、初めての人も、次なるデスティネーションとしてぜひチェックを！