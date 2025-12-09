極楽とんぼの加藤浩次さん（56）が監督を務める日本テレビ系新ドラマの主題歌を、サカナクションが担当することが決定しました。

timeleszの菊池風磨さん（30）が主演をつとめ、2026年1月7日からスタートする『こちら予備自衛英雄補?!』。加藤さんが監督だけでなく、原作・脚本も担当した全く新しいヒーローストーリーです。

加藤さんとサカナクションのボーカル・山口一郎さんは、共に北海道・小樽市の出身。同郷ということもあり意気投合した2人は、現在ラジオ番組で共演中。さらに、サカナクションのメンバー全員が北海道出身ということもあり、加藤さんがサカナクションのライブに飛び入り出演したことも。そして、今回、加藤さんが山口さんに主題歌をオファーしたことで新たなコラボレーションが実現しました。

■サカナクション 日テレドラマ主題歌は約12年ぶり

サカナクションが日本テレビ系ドラマの主題歌を手がけるのは、2014年の『近キョリ恋愛 〜Season Zero〜』以来、約12年ぶりのこと。また、劇中音楽も山口さんが主宰する『プロジェクトNF』が担当します。

山口さんは、主題歌のオファーを受けた時の感想について「加藤さんから監督として手掛けるドラマで主題歌をお願いしたい、というお話を頂き二つ返事でお受けしました。公私ともにお世話になっている同郷の先輩の一助になれればと思っております」とコメント。

また、ドラマの脚本を読んだ際の感想について「加藤浩次らしさが詰まった、攻めた作品だと思いました」と話しました。