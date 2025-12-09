北陸を代表する銘醸地・富山県出身で、自身も無類の酒好きという俳優の西村まさ彦さんが、同じく九州でも一二を争う地酒の里、熊本県の南部・人吉球磨地方を訪れました。

＜画像を見る＞西村まさ彦さんが驚いた球磨焼酎の伝統と進化

『球磨焼酎』に象徴される人吉球磨地方は、産地名を独占的に名乗れる「地理的表示」が認められた、九州・熊本を代表するまさに〝酒どころ〟です。

被災地「人吉球磨」の復興を応援に

2020年7月豪雨で被害にあった酒蔵もあり、西村さんは水害後、何度か人吉の復興の応援に訪れています。

水害から5年が経った今年、その復興途上を確認するとともに、地域の宝「球磨焼酎」を求めて熊本を訪れました。

4か所の蔵元をめぐり、その伝統と進化を目の当たりにします。

ただでは起き上がらない

2020年７月豪雨で壊滅的な被害にあった蔵では、焼酎造りに欠かせない「蔵付き酵母」が全て流れ出しました。

廃業も考えたと言いますが、氾濫した球磨川が運んできた「新たな酵母」が蔵に住み着き、焼酎造りの再開を決意したというのです。

そして、あの水害で無事だった数少ない甕（かめ）には、焼酎が7分目しか入っておらず、その空間（空気）によって水に浮き、被害を逃れたことに気づきます。

そこで、再開した時、通常、地面に埋める甕を天井から吊るし、中にも７割しか焼酎を入れないことにしています。

まさに、5年前の教訓を伝え、未来に生かす取り組みです。

西村さんは「いつ来るか分からない災害に備えるなんて」と驚きを見せました。

西村さんは「球磨焼酎はどの蔵で作っていても同じと思っていた。ところが、いざ蔵のひとつひとつを巡ると、作り方も、こだわりも違えば、味もまったく違った。そこにこそ、作り手の思いが込められているのだと実感した」と話します。

ベテラン俳優が人吉球磨で酒の奥深さと可能性を探った「西村まさ彦が巡るくまもとの焼酎～酒蔵めぐりでおもてなし」はRKKテレビで、12月10日（水）午後8時00分～放送予定です。