【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】中村敬斗の「衝撃ドライブシュート」

スタッド・ランスのMF中村敬斗が圧巻のゴールを叩き込み、海外メディアから称賛されている。

日本時間12月9日のラヴェル戦に左ウイングで先発出場した中村は、30分に輝きを放つ。チームが流れるようなワンタッチパスを繋いでボールを持つと右足を一閃。約25メートルの距離から放たれた一撃は強烈な回転がかかっており、身長196cmの相手GKママドゥ・サマッサの頭上を越して曲がりながら落ちて逆サイドのネットへ突き刺さった。

「トップコーナーに突き刺さった」の描写も

圧巻のドライブシュートによるゴールには、現地メディアも反応。フランスのスポーツ専門メディア『EUROSPORTS』は、「ランスがラヴェルを粉砕した」と報じ、「素晴らしいゴールを決めた偉大な中村敬斗に牽引された」と評価。さらに、圧巻ゴールを「隅をえぐった豪華なシュート」と最大限に称賛した。

また、有名紙『lequipe』も「見事なロングシュート」、地元メディアの『Sport Club』も「トップコーナーに突き刺さった。GKサマッサも唖然とした」と報じた。

最終的にスタッド・ランスはラヴァルを4−0で破り、リーグドゥで3位に浮上。この勝利は「今シーズン最も完成度の高い試合」とも評価された。なお、今シーズンの中村は、11試合出場で7ゴール・2アシストと、リーグドゥ（フランス2部）ではさすがの活躍を見せている。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）

