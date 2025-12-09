¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡õÂç´äÎÍÊ¿¤¬£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£²°ÌÆÍÇË¡¡½à·è¾¡¤ÇÈûº»Ìç¤È·ãÆÍ¤Ø¡¡
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¹ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢¡Ö£Ô£Í£Ä£Ë¡×¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£´£¸¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¼¥¤¥ó¡Ê£³£¹¡ËÁÈ¤«¤é£´¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë£³¾¡£³ÇÔÆ±»Î¡¢¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ëÎ¾¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤è¤â¤ä¤ÎÃ»´ü·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¶¥Ã¥¯¤ÈÂç´ä¤ÏÁª¼ê¥³¡¼¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ë´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²øÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¤ËÈ¿·â¤òµö¤¹¤È¡¢¥¶¥Ã¥¯¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç´ä¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÂÎÀª¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£É£Ð¡Ê¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤òÈ¯¼Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥¶¥Ã¥¯¤¬´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¤ï¤º¤«£²Ê¬£²£³ÉÃ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿Âç´ä¤Ï¡Öº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤Î¸å¤Î»î¹ç¼¡Âè¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Ä¤Ç¤â²¶¤¿¤Á½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¡¢£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡õ¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¤Î£´¥Á¡¼¥à¤¬£´¾¡£³ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£¸¤ÇÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÁ´¸ø¼°Àï¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤Î£´¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐ¾Ý£³¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬£±°Ì¡¢£²¾¡£±ÇÔ¤Î¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¤¬£²°Ì¤ÇÆÍÇË¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¤Ï½à·è¾¡¡Ê£±£°Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤Î¡ÖÈûº»Ìç¡×¤³¤È¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£