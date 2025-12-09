Image: ジャパンピープル商事株式会社

エアコンを効かせても、なぜか窓際からスースーと冷気が…。もし、その窓際の冷気を遮断し、暖房の効きを良くする方法がシートを「貼るだけ」で実現できるとしたら…。

今回は、冬の悩みをスマートに解決する窓用断熱フィルム「キャプテンDAMAGAシート」をご紹介します。

部屋が寒い理由。多くの熱は「窓」から逃げていた

一生懸命に暖房を稼働させても、なかなか部屋が暖まらない。その大きな原因は、住まいの「熱の逃げ道」にあります。実は、冬の室内から逃げ出す熱の多くが、窓ガラスなどの開口部を経由しているといいます。

これでは、いくら暖めても穴の開いたバケツで水を汲むのに等しく、エネルギー効率の観点からも大きな損失。裏を返せば、「窓」を攻略することが、冬を暖かく過ごすための効率的な一手となります。

特殊な層が冷気を強力ブロック

「キャプテンDAMAGAシート」の特長は、その優れた断熱性能にあります。シートを1枚窓に貼ることで、外からの冷気を室内に侵入しにくくして室温をしっかりキープ。

これは遠赤外線再放射技術や独自の素材合成技術によるもので、氷点下6℃の環境下でのテストによると、シートを貼ったガラス部屋は、貼っていないほうに比べて室内温度が高く保たれていました。

冬がやってくる！寒い実家も怖くない！貼るだけ簡単！「キャプテンDAMAGAシート」 9,600円 【数量限定 25％OFF】キャプテンDAMAGAシート 1点 商品をチェックする

カビの原因となる結露を「抑制」

寒くなる時期、暖房をつけると発生するあの結露も悩みの種ですよね。結露は、外気で冷えたガラスに室内の暖かい空気が触れることで発生しますが、これを放置するとカビの温床となりかねません。

「キャプテンDAMAGAシート」は断熱効果によってガラスの表面温度の低下を和らげ、結露の発生を軽減（※使用環境により効果は異なります）。冬場にびしょびしょになりがちな窓際に予めシートを貼っておけば、結露対策になります。

特別な施工は必要なし。誰でも簡単取り付け

「キャプテンDAMAGAシート」は誰でもすぐに始められる手軽さも大きな魅力です。

接着剤は不要で、霧吹きで水を吹き付けて貼るだけ。万が一、位置がずれても何度でも貼り直しが利くので、DIYに不慣れな方でも心配いりません。遮熱効果もあるので日差しが強い夏場にも大活躍。年中通して使える点も魅力です。

以下のページでは、窓のサイズに合わせたシートの選び方や、さらに詳しい効果のデータが紹介されています。光熱費高騰対策として、気になる方はぜひチェックしてみてください。

