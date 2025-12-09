Image: CAMPER

昨今は街でもよく見かけるYOSEMITE STRAPですが、今回はサステナブル素材の特注ロープを使用したコラボレーションモデルをご紹介。

環境に配慮したコラボモデル

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランドCAMPER(カンペール)がコラボレーションした「YOSEMITE STRAP（ヨセミテ ストラップ）」です。

「YOSEMITE STRAP」は、クライミングロープを使用したカメラストラップを考案した日本のブランドで、モバイルグッズなどかずかずのアイテムを展開。さまざまなブランドともコラボレーションをおこなっていますが、今回はシューズブランドとして50年の歴史を持つCAMPERとコラボ。

ちなみに昨今のCAMPERは、サステナビリティを推奨し、環境に配慮したものづくりを目指しているブランドです。コチラのストラップは、外皮をポリエステルで中芯にサステナブル素材を用いた日本製の特注ロープを使用しているとか。

カラーも他ブランドにはあまりない色合いで、なんともカンペールらしいモデルなんですよ。

さまざまな組み合わせもたのしめる

ちなみにコチラのストラップ、CAMPERから同時発売されたポーチシリーズとも自由な組み合わせがたのしめるアイテムなんです。しかもそれぞれ単体で購入可能なので、好みに合わせてカラーを組み合わせられるのもたのしいかと。

通常のモバイルストラップタイプはナスカンがひとつですが、ロープヒントにもうひとつナスカンが入った2WAY MOBILE STRAPタイプだから、モバイルストラップとしての利用はもちろん、肩掛けバッグのような使用ができます。

モバイル、タブレット、バッグ、キーリングなど、さまざまな可能性が広がります。

