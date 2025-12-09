【ZARA新作】待ってたーーーッ！ 大人がシャレる♡「きれいめ黒ワンピ」

使いやすい黒が好きだけど、シーズンムードに合ったオシャレも意識したい。そんな大人女性におすすめしたい、【ZARA（ザラ）】の新作黒ワンピをピックアップ。シンプルに見えて、ディテールは上品。1枚でサマになりそうな洗練シルエットは、「大人がシャレる」ための服になってくれそうです。華やいだホリデーシーズンにもマッチする、「きれいめ黒ワンピ」を、厳選して紹介します。

黒レースの透け感で上品な大人の肌見せを

【ZARA】「ZW COLLECTION LIMITED EDITION レースミディワンピース」＜ブラック＞\17,990（税込）

総レースでありながら、落ち着いた黒色とミディ丈やロングスリーブが露出を抑え、上品に気こなせそうなワンピース。同色のインナーライニングにより、上品なバランスの透け感を楽しめそうです。これ1枚で、華やかさと洗練されたムードを演出してくれるはず。ロングコートの裾からレースを覗かせて、華やかな街へ繰り出したくなりそう。

ベルベット × スパンコールが冬をドラマティックに彩る

【ZARA】「ZW COLLECTION スパンコールショルダーパッドワンピース」＜ブラック＞\13,590（税込）

光沢のあるベルベットにスパンコールが散りばめられ、動くたびにドラマティックに輝くワンピース。肩パット入りの構築的なデザインが、今年らしいエレガンスを演出します。深めのVネックとドレープデザインで、気になるボディラインをカバーしながら洗練されたシルエットに。パーティーシーンでも、上品な存在感を放ってくれそうです。

細スカーフとミニ丈でトレンドクイーンを目指して

【ZARA】「サテン地スカーフワンピース」＜ブラック＞\6,590（税込）

黒いサテン生地の光沢と細スカーフが印象的なこちらのワンピースは、ちょっぴり大胆なミニ丈で、この時期ならではの装いを楽しめそう。細いスカーフを首から垂らしたスタイリングで、今シーズンのトレンドを取り入れたい人にもおすすめ。ロングブーツやピンヒールを合わせて、ゴージャスに気分を上げてみて。組み合わせ次第では、カジュアルな着こなしも楽しめるかも。

チュニックとしても活躍しそうなベルト付きワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION 刺繍入りサッシュベルト付きワンピース」＜ブラック＞\15,990（税込）

存在感のある刺繍入りサッシュベルト付きのワンピースは、黒1色のなかに立体感と奥行きを演出してくれるはず。ミニ丈ながら、ハイネックで品の良さをキープしているのもポイントです。ワンピースとしてはもちろん、パンツをレイヤードしてチュニックのように着てもいいかも。上品ながらもほどよくカジュアルなデザインで、意外なほどに着回し力を発揮してくれる予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N