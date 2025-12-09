おばあちゃんの家に預けられていた黒猫さん。すっかりおばあちゃんっ子になってしまったようで、なかなか帰ろうとしなかったのだとか。動画は3.4万回以上も再生され、「離したくなくなるね」「落ち着くにゃんってとこかな？！」とのコメントが集まっています。

【動画：おばあちゃんの家に預けていた黒猫→迎えにいった結果…つい笑ってしまう『かわいすぎる行動』】

おばあちゃんの家が気に入りすぎた猫

TikTokアカウント「黒猫の運ちゃん」さまに登場した黒猫の運ちゃんは、川で溺れていたところを保護されたのだとか。動画を撮影した日は、おばあちゃんの家に預けられていたのだそうです。

おばあちゃんのお家がとても気に入ってしまったようで、お迎えが来ても、なかなか帰ろうとしなかったのだとか。おばあちゃんの後ろに隠れて、身を隠すようにしていたのだそう。

まだ帰りたくない気分

飼い主さんから逃げるように部屋から出ていく運ちゃん。おばあちゃんの家はとても居心地が良かったようです。お迎えを拒否するように、飼い主さんにお尻を向けていたとのことです。

まだ帰りたくないと駄々をこねるように、テーブルに顔を擦り付けていたのだそう。迎えに来た飼い主さんに先に帰ってもいいですよ、とでも言いたげな様子だったとのこと。

おばあちゃん大好き！

運ちゃんは、すっかりおばあちゃんのことが大好きになったよう。お腹を上にして抱っこされながら、ポンポンとあやしてもらっていたのだとか。運ちゃんは、されるがままだったのだそうです。

飼い主さんは、おばあちゃんにならもう何をされてもいいんだなと思ったとのこと。こんなにくつろいでもらえたら、いつまででも家にいていいよと言ってしまいたくなりますね。

帰りたくないと駄々をこねる運ちゃんの姿は、TikTokで3.4万回以上も再生され、「帰りたく無い」「これはたまらない。離したくなくなるね」「可愛すぎる」「凄い。抱っこぴょんぴょんは羨ましいです」「そんなことされたら、おばあちゃんたまりませんね」「まだ帰りたくニァイ～。落ち着くにゃん。ってとこかな？！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「黒猫の運ちゃん」さまには、散歩が日課の運ちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。楽しそうなお出かけの様子をたくさん見ることができますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「黒猫の運ちゃん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。