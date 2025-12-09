TJ手術明けのリバー・ライアンを敏腕記者が激推し

米大リーグでは、各球団の首脳や代理人が一堂に会するウインターミーティングが、フロリダ州オーランドで行われている。ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、会場にいた敏腕記者に3年連続世界一に足りないものを直撃。「1人名前を挙げさせてくれ」として紹介されたある有望株に注目している。

会場では、試合中継でおなじみの女性リポーター、キルステン・ワトソンさんがマイクを握り「ワールドシリーズを連覇するためにドジャースが欲しているものはなんでしょうか？」と米専門局「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者に問いかけた。

モロシ記者は「面白い質問だね。彼らは多くはいらなからね」と笑う一方で「ここ数年で（大谷）ショウヘイ、（山本）ヨシノブらを獲得し、さらにはブレイク・スネルや他の選手も補強した。だが、2つの要素があると思う」とチームの“穴”と、そこを埋める有望株の名前を挙げた。

「1つ目は外野手の確保。2つ目はブルペンだ。1人名前を挙げさせてくれ。最近『来年のリバー・ライアンは必見だ』と、ある人物に言われたんだ」

ライアンは2021年のドラフト11巡目でパドレスに指名され、プロ入りした27歳の右腕。1年目は野手としてルーキーリーグを戦った。2022年の3月にドジャースに移籍し、投手に専念すると順調にステップアップし、2024年にはメジャーデビューし4試合で防御率1.33。ただ8月にひじを痛め、靭帯を移植再建するトミー・ジョン手術を受けた。今季はリハビリに専念していた。

今年11月に「MLBパイプライン」が公開したドジャースの有望株ランキングで、ライアンは球団内9位。モロシ記者は「彼があのローテーションの中でどれほどのチャンスをつかめるのか。ドジャースほど層が厚いチームも珍しいからね。『準備は万端だ』という人もいる。それはライアンやシーハンといった選手がフルシーズンいて、答えがチーム内にあると信じているからだ」と、来季の活躍に大きな期待をかけている。



