か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【3COINS】冬の食卓を盛り上げる！「新作雑貨」

【3COINS（スリーコインズ）】で発売された「新作雑貨」に気になるアイテムを発見！ 自分用として使うのはもちろん、来客時のおもてなしにも役立ちそうです。今回は、冬の食卓を盛り上げる可愛すぎる新作アイテムを紹介します。

ミニサイズになった徳利とおちょこが可愛い

こちらの徳利とおちょこの組み合わせ、近くで見ているだけだと一体何のアイテムか想像しにくいですが、じつはこれ「箸置き2個セット」になっています。ミニサイズの徳利とおちょこの形をした箸置きは、お酒好きに喜ばれること間違いなしかも。おうちで飲むときは、この箸置きを用意するだけで、その場が盛り上がりそうです。

箸置きとセットで使えば可愛さ倍増

「熱燗器：600ml」は、熱燗やぬる燗のように温めたお酒の温度を少しでも長くキープするためのアイテムです。温めたお酒よりも少し熱めのお湯を熱燗器に入れて、徳利も中に入れれば、お湯の熱でお酒を温め続けてくれます。お酒が急激に冷めないので、温めたお酒の味わいを食事と一緒にゆっくりと楽しめそうです。

箸置きは、徳利とおちょこの組み合わせのほか、おでんのこんにゃくともち巾着をモチーフにしたデザインもあり、遊び心満点。【3COINS】の「新作雑貨」で楽しく可愛く食卓を飾り付けてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる