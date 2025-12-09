「保護してほしい」との一報から保護猫シェルターへ来ることになった、4兄妹のキジトラ子猫さん。その天真爛漫な姿に、保護主さんも視聴者も骨抜きにされています。

誰もが表情を緩ませてしまうような尊い光景に、投稿は記事執筆時点で23万再生を突破。コメント欄にも、「ピーポ母ちゃんの愛が深い」「無事に保護してもらってよかったね」「可愛いのかたまり」「お父さんのネーミングセンスがウケるｗ」など、様々な反応が寄せられました。

【動画：道端にいた『キジトラ子猫4兄妹』を保護した結果…1匹の先輩猫が見せた『優しい対応』】

シェルターへやってきた、4兄妹のキジトラ子猫

YouTubeチャンネル『ウルンとリコリンファミリー』に投稿されたのは、道端で走り回っていたところを保護された4兄妹の子猫ちゃん。

ある日、シェルターへ保護依頼の連絡がありました。当初は「2匹の子猫を保護してほしい」との連絡だったそう。しかし、現場に行ってみると実はもう2匹おり、合計4匹のキジトラ子猫を保護することになったのだとか。

保護した子たちは、子猫特有の「キトンブルー」のきれいなお目々をしていました。つぶらな瞳で見つめてくる姿が本当に可愛いですね。

その後、子猫たちを見つけて近寄ってきたのは、茶白猫の「ピーポ母ちゃん」。

新しく保護された子猫を見て、いてもたってもいられなかったのでしょう。見つけるなり、近づいてきてペロペロと毛づくろいを始めたそう。血の繋がっていない子どもということも気にせず、分け隔てなく愛情を注ぐピーポ母ちゃん。その姿から滲み出る大きな愛情に、心が温かくなりますね。

まだきちんと食べることもおぼつかない

ミルク粥をスプーンで与えられると、子猫たちは必死にむしゃむしゃと食べ始めたといいます。

まだ食べ方も分かっていないからか、必死にスプーンにかぶりつく子もいれば、ご飯に顔を突っ込みすぎて「ぶしゅっ」と溺れそうになっている子もいるようです。慣れない食事に口の周りがベチャベチャになってしまっていたのだとか。

先輩猫との交流も…？

保護した子猫たちは好奇心旺盛で、なんのためらいもなく先輩猫のそばへ行くこともあったそう。シェルターのお父さんと言われている、「ケンシロウ」くんのもとへ行き、まずはご挨拶。しかし鼻チュー後、ケンシロウくんはなんともいえない表情を見せたといいます。

続いて子猫ちゃんは、「金太郎くん」のもとへ。なにやら嫌な予感がしますが、次の瞬間……。

金太郎くんの強烈な猫パンチが炸裂！すかさず子猫を助ける保護主さまなのでした。

投稿には、「嶋大輔ってｗ年代バレますね」「ピーかーちゃんの懐の深さよ」「ケンシロウの表情がたまらん」「子猫集合体が最強！」などの反響があり、多くの人がキジトラ子猫や周りにいるたくさんの猫さん達の様子に癒やされたようです。

YouTubeチャンネル『ウルンとリコリンファミリー』さまでは、シェルターで保護したたくさんの猫ちゃんたちの様子が投稿されています。紹介したキジトラ子猫はもちろん、様々な猫たちの日常を楽しむことができますよ。

