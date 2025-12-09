グラビアアイドル・都丸紗也華（29）が、12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



自身のインスタグラムにも画像を掲載。「本日発売の集英社『週刊プレイボーイ』是非チェックしてね」と直球で告知した。



昨年にグラビアデビュー10周年を迎え、今年が20代ラストイヤー。“ベテラン”の領域に入りつつある都丸だが、今回の同誌のグラビアでは、ダイナマイトボディは維持しつつも、ややほっそりした印象に見える。



「週プレ」公式サイトのインタビューでは、“イメチェン”した理由について、実は歯の矯正中で「間食が極端に減ったからですね」と意外な理由を明かした。これまでは「暇さえあればポテチやチョコをつまんで」いたが、矯正のため自然と食べる量が減少したという。「矯正が終わったら、すぐ元の体形に戻ると思います。今食べてない反動でドカ食いしちゃいそうなのが怖い」と恵体に“進化”する可能性も示唆していた。



同号は高野真央が表紙＆巻頭を担当。#ババババンビ（宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ）、花城奈央＆渚のん、星野琴、宮越虹海も登場している。



（よろず～ニュース編集部）