米「ＴＩＭＥ」誌の「世界で最も影響力のある１００人」（２０１５年）に選出された片づけコンサルタントの「こんまり」こと近藤麻理恵さんが、「パートナー」との２ショットを披露した。

９日に自身のインスタグラムを更新し「公私ともにパートナーの卓巳さんとは、ときどき一緒に散歩に行ったり、カフェに行ったりして、お互いの状況を確認する時間を持つようにしています」と投稿。「互いにもっとサポートできることはないか、仕事のことだけでなく、心身の健康面や“ときめくこと”を話したり、改めてお互いへの感謝を伝え合ったり」と夫婦の会話を明かし「この時間は、私たち夫婦の中で続けている大事な習慣です。みなさん、パートナーと一緒に続けている習慣はありますか？」と呼びかけた。

夫でプロデューサーの川原卓巳さんとソファーに座り、楽しそうに談笑する写真をアップ。フォロワーは「わ〜素敵ですね。お２人の関係性にめちゃくちゃトキメキました」とほっこりしていた。

近藤さんは２０１４年に川原さんと結婚し、２人の娘を出産。２１年４月には第３子男児が誕生した。