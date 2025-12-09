◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田3―1蔚山（2025年12月9日 町田GIONスタジアム）

1次リーグ東地区第6戦が行われ、FC町田ゼルビアはホームで蔚山（韓国）に3―1で快勝し、今大会初の連勝で3勝目（2分け1敗）を挙げた。今年最終戦となる公式戦52試合目を白星締め。前半6分にMF増山朝陽（28）、同21分にFW西村拓真（29）、後半2分には古巣戦となったFW呉世勲（オ・セフン、26）の得点で突き放した。ACLE1次リーグは残り2試合で次戦は来年2月10日に敵地で上海申花（中国）と対戦する。

町田が計3発の猛攻で今大会ホーム初白星を挙げた。まずは前半6分だ。MF仙頭の右CKにMF下田が左足ボレーで合わせる。最後はゴール手前にいた増山が流し込んで先制点を挙げた。1―0の同21分にはGK谷のロングフィードを呉世勲が相手と競り合いながら頭でつなぐ。こぼれ球を仙頭がフリックし、最後はFW西村がドリブルで持ち込んでからミドルシュートでゴール右を突き刺した。

さらに3点リードの後半2分には増山の右クロスに呉世勲が頭で合わせた。同10分に1点を返されたが、GK谷の好セーブなどで追加点を与えず最少失点。リーグ戦、ルヴァン杯、天皇杯、ACLEも含めて公式戦52試合を戦った2025年は白星で幕が閉じた。