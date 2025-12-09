“俳優生活13年”板垣李光人、これから目指す生き方とは？「かっこよくないですか？」

12月9日、日本テレビ系『ZIP！』に、板垣李光人がVTR出演した。

【関連】板垣李光人、中学時代にあの大御所俳優からもらった言葉が自信に「胸の中にしまってあります」

番組では今回、現在公開中のアニメ映画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』で声優を務める板垣らにインタビューを実施。

この中で、先月発売となった『ボクのいろ』で絵本作家としてもデビューした板垣へ、“究極の2択クエスチョン”として、もしこれから先どちらかしか選べないとしたら、“A.これからずっと絵を描くことができない”、“B.これからずっと文章を書くことができない”といった質問が投げかけられた。

これを受けて、板垣はAの札をあげ、「（絵を描くことも）好きなんですけど思いついた時に携帯のメモ帳とかに文章書いたりしてるんですよ。絵って結構パソコン起動して描くぞ！ってなって向き合うものなので。日常のこと考えると文章をとっちゃうかな」と話した。

また、10歳でデビューし、俳優生活は既に13年の板垣は、これからの生き方について、“A.後輩たちに慕われる兄貴キャラ”、“B.先輩たちに可愛がられる弟キャラ”の2択を聞かれると、Aの札をあげ、「かっこよくないですか？先輩にご飯連れていっていただいたりとか現場とかでもよくしていただいてる姿を見てると、やっぱ自分もできたらいいなとは思うんですよね」とコメント。

そして、“可愛がってる後輩はいる？”という質問には、「絶賛募集中です」と笑顔を見せていた。