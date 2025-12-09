「遷移圏見聞録」公式ガイド本が発売前重版　YouTube170万再生の異世界Vログが書籍化で話題

『遷移圏の歩き方 遷移圏見聞録公式ガイドブック』（CEメディアハウス／2025年12月10日発売）の発売前重版が決定した。

【写真】『遷移圏の歩き方』購入特典にも注目

公開からわずか5日でYouTube170万再生突破で話題の異世界Vログ「遷移圏見聞録」。本作は「遷移圏見聞録」の世界をまとめた書籍だ。

その土地ならではのグルメ、心満たされる宿、珍しい動植物、神秘的な祭事、独自の文化、地域別MAP等、不思議な世界を盛りだくさんの写真と図解でご案内。動画の舞台・ヤシマ連邦の主要地域を網羅した、ドムシアット初の遷移圏旅行ガイドブックとなっている。

Amazon予約限定DL特典として20ページにも及ぶ磯辺祐の記録イラスト集を用意。また書店初回限定購入特典として「オリジナルステッカー」が配布。「遷移圏見聞録」に登場するキャラクターのオリジナル絵柄シールとなっており、実施書店チェーンごとに異なるステッカー・2種類（Aバージョン・Bバージョン）が用意されている。

本作は11月にネット書店予約を開始したところ予約が相次ぎ、Amazonでは「Amazon新着ランキング 本 総合1位」(2025/11/2～11/3調べ)はじめ、続々各部門でランキング1位を獲得。話題性からこのたびの発売前重版が決定した。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）