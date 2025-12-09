蒔埜ひな1st写真集（光文社）が2026年2月12日に発売される。

【写真】水牛と触れ合う蒔埜ひな

高校時代に春高バレーへ出場した経験を活かしたTikTokの「バレー部あるある」動画で人気を集める蒔埜ひな。2024年7月に芸能界デビューの新進気鋭女優・蒔埜ひなが魅せる、爽やかさ溢れる1st写真集が、22歳となる2026年2月12日に光文社から発売決定。

清廉さとアーティストティックな雰囲気を併せ持つ彼女が訪れた舞台は、南国・沖縄。サンライズビーチで輝く水着姿、水牛とのふれあいで見せる無邪気な笑顔ーー。さらに本作では大人の艶やかさを感じられるランジェリーカットにも初挑戦している。

本写真集の発売に合わせ蒔埜ひなは「この度、私の22歳を迎える誕生日に1st 写真集の発売が決定いたしました！ 大きな海と空と出会いを感じる沖縄で3日間たっぷりと撮影していただきました。デビューと上京してもうすぐ2年目に差し掛かるこのタイミングで、こうして応援してくださっている皆さんに写真集をお届けすることができてとても嬉しいです。寝て起きてすぐの姿や、動物と触れ合ったり、1年を思い出したりなど、この作品の中には色んな顔を持つ私が存在します。今回の1st写真集はそんな姿が、皆さんの記憶に少しでも残る1冊になればとても嬉しいなと思います。皆さんのお気に入りのページをたくさん心に留めていただきたいです。蒔埜ひな 1st 写真集、是非ご覧ください！」とコメントしている。

