町田、年内最終戦を白星締め　前半から得点を重ねてホームではアジア初勝利

◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第６節 町田３―１蔚山（９日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで蔚山（韓国）に３―１で勝利した。年内最後の試合を白星で締めくくり、勝ち点を１１に伸ばした。

６日の最終節・柏戦（０●１）から中２日。今季の集大成となる一戦へ、黒田剛監督は柏戦から６人先発を入れ替えた。すると前半６分、最終節で出場がなかった３人のプレーから幸先の良い先制点が生まれた。ＭＦ仙頭啓矢が右のＣＫからファーサイドのＭＦ下田北斗を狙うと、フリーになった下田がダイレクトで左足を振り抜く。低く放たれたシュートを最後はＭＦ増山朝陽が押し込んだ。

ここで攻撃の手を緩めない。同２１分、仙頭のパスから抜けだし、ドリブルで切り込んだＦＷ西村拓真はエリア手前から右足を一閃（いっせん）。力強いシュートは相手ＧＫに当たりながらゴール左に吸い込まれ、突き放した。

さらに、後半２分にはＦＷオセフンが増山の右クロスを頭で決めてリードを３点に広げた。同１０分にカウンターから１点を返され、後半は攻められる時間も長くなったが、勝利は譲らず。ホームでは今大会初の勝利を手にし、１次リーグ突破へ前進した。