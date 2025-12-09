明石家さんま、梨園に嫁ぐ能條愛未の“習い事”の師匠に？「笑い覚えますか？」
お笑い芸人の明石家さんまが、9日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見を実施した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の“習い事”の師匠になることを明言した。
能條は、義理の母でアイドルから梨園に嫁いだ“先輩”である三田寛子がさまざまな“習い事”をしていたことを明かし、「私もこれから、お花もですし…」と言いかけると、さんまは共演者で池坊専宗氏を差し、「教えてもらいなや」ときっかけ作り。池坊氏も「もう明日から来てください」と能條を誘うと、さんまは「三味線とか弾けたり、（今回のスタジオにいる人たちが）とんでもないメンバーやから」「連絡先聞いてやな。こんなご縁ないぞ」と、能條に“習い事”人脈を広げるよう勧めた。
すると、その流れで力士の阿炎政虎が「しこ踏みますか？笑」とまさかの誘い。さんまも負けじと「笑い覚えますか？」と誘い、「忙しくなるぞ〜」と教える気まんまんの姿を見せ、スタジオは爆笑に包まれた。
