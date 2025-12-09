俳優の福士蒼汰と女優の福原遥が９日、都内で行われたダブル主演映画「楓」（行定勲監督、１９日公開）特別試写会に登壇した。

スピッツの名曲「楓」を原案に、大切な人を失った男女の切ない運命を描くラブストーリー。

この日は、劇中歌「楓」のカバー歌唱を担当したシンガー・ソングライターの十明（とあか、２２）も登壇。同曲をカバーすることが決まった際の心境について「びっくりしました。試写も見させていただき、涙が止まらなかった。心動かされるシーンで自分の歌声が聴こえてきた時は、すごく不思議で幸せでした」と語った。

イベントでは、十明が同曲を生歌唱。福原は「特等席で聴けてすごく感動しました。ぜいたくですね」とうっとり。福士も、繊細な歌声に聴き入り「芯や温度を感じてより一層、心に来るものがありました。素晴らしかったです」と絶賛した。

さらに、３人で「理想のクリスマスの過ごし方」についてトーク。福原は「食べることが大好きなので、クリスマスマーケットに行ってパイシチューとか温かいご飯をたくさん食べたい」と語った。福士は「カップル同士で仕事があって、夜６時半くらいに待ち合わせして、朝からお互いが時計を気にする訳ですよ。だけど、彼氏側が仕事が立て込んで遅れちゃうの。走って待ち合わせ場所のイルミネーションがきれいなところに行って、『ごめん、待った？』とか言って、手つないでレストランに行くっていうね」と具体的すぎる妄想プランを披露し、会場の笑いを誘っていた。