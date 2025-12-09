年末の京都・都大路を駆け抜ける「全国高校駅伝」。女子の県代表で連覇を狙う長野東高校が9日、練習を公開しました。



長野市の犀川南運動場で練習を公開した長野東高校女子駅伝チーム。「19年連続19回目」となる全国大会で同校初の連覇を目指し、調整を続けています。今年は去年の優勝メンバーが4人エントリー。1区で区間賞に輝いた3年生の真柴愛理選手や最終5区を走ったキャプテンの田畑陽菜選手などがエントリーし連覇に大きな期待がかかりますが…。





横打史雄 監督「われわれとしてやることは例年と大きく変えていませんしそういったスタイルで大会に臨めればいいと思います。日常の彼女たちの力を出し切ればいい勝負はできますし彼女たちもそういった準備をしっかりと行っていますので」チームが掲げた目標、それは連覇…ではなく「今年は今年のチームで優勝」その中でまずは自分自身の課題に集中し選手それぞれが目標を設定して練習を行ってきたといいます。長野東高校 田畑陽菜主将「1年間都大路で優勝するということを目標に、13人全員で取り組んできました。一人一人が残りの期間は限られてきた中でありますが、高い意識で取り組んでいき、1年の中で一番いい状態で、12月21日を迎えられるようにしていきます」12月21日に京都で開かれる「全国高校駅伝」には県関係ではこのほか男子の「佐久長聖」と「長野日大」が出場します。